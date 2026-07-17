ABD ordusu, İran'ın Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini vurduğunu duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini "başarılı şekilde imha ettiğini" bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu deniz gözetleme kulesinin hedef alındığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri "takip etmek ve hedef almak" amacıyla İran tarafından kullanıldığı belirtilen kuleyi, ABD güçlerinin "başarılı şekilde imha ettiği" ifade edildi.

Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda yer alan deniz gözetleme kulesine yönelik saldırının, İran'ın "sivil mürettebata yönelik saldırılarını koordine etme kapasitesini zayıflattığı" ve İran'a yönelik ilan edilen deniz ablukasını ihlal etmeye çalışan gemiler haricinde tüm gemiler için "seyrüsefer serbestisini koruduğu" savunuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda, Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini vurduğunu bildirmişti.