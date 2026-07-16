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İran basını: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas kenti civarına saldırı düzenledi

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ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti yakınlarına saldırı düzenledi. İran resmi ajansı IRNA'nın bildirdiği saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bender Abbas kenti civarı ABD güçleri tarafından yerel saatle 19: 20 civarında vuruldu.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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