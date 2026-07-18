İsrail Basını: Abd, İsrail'e Onlarca Yakıt İkmal Uçağı Göndermeye Hazırlanıyor

KUDÜS, 18 Temmuz (Xinhua) --İsrail basınında yer alan haberlere göre ABD yönetimi, İran'la çatışmaların genişleme olasılığına hazırlık amacıyla önümüzdeki günlerde İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı göndereceğini Tel Aviv'e bildirdi.

İsrail merkezli Channel 12 News televizyonu cuma günü üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden saldırılardan çok daha kapsamlı bir askeri harekat emri verebileceğini öne sürdü.

Habere göre Trump, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya ve ABD'nin nükleer taleplerini kabul etmeye zorlamak amacıyla önümüzdeki günlerde çatışmaları tırmandırmaya hazırlanıyor.

İsrail devlet televizyonu Kan TV News ise İsrail ve ABD'deki güvenlik yetkililerinin, İran'daki gerilimin tırmanma ihtimali konusunda diyalog halinde olduğunu bildirdi.

Kan'ın haberine göre, son ABD saldırılarının Tahran bölgesine ulaşması, şimdiye kadar İsrail'in çatışmaya doğrudan müdahil olmasını engelleyen Washington yönetiminin yaklaşımında bir değişikliğe yol açabilir.

Her iki yayın organı da planlanan yakıt ikmal uçaklarının konuşlandırılmasının Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki park kapasitesi üzerindeki baskıyı artıracağını ve sivil hava trafiğinde aksamalara neden olabileceğini belirtti.

Kan'ın haberine göre, geçen ayın sonlarında İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in talebi üzerine ABD ordusu, havalimanında konuşlu yakıt ikmal uçağı sayısını 72'den 20'ye indirmeyi kabul etmişti. Ancak şu anda havalimanında halen 34 yakıt ikmal uçağı bulunuyor.

Üst düzey İsrailli yetkililer Channel 12'ye yaptıkları açıklamada, ABD ordusunun İsrail Hava Kuvvetleri üslerinin İran saldırılarına karşı daha savunmasız olması nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nı kullanmayı tercih ettiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua