Abd, İran'daki Füze Sahalarını ve Mayın Döşeme Teknelerini Hedef Aldı

(ANKARA) - ABD Ordusu, güney İran'da füze sahaları ile mayın yerleştirmeye çalışan teknelere yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. Washington saldırıların, "meşru müdafaa" kapsamında yapıldığını belirtirken, İran görüşmelerde ilerleme olduğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını duyurdu.

ABD, güney İran'da İran'a ait füze sahaları ve mayın döşemeye çalıştığı belirtilen teknelere yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini ve İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı Amerikan askerlerini korumayı amaçladığını bildirdi.

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, ABD güçlerinin iki ülke arasında devam eden ateşkes sürecinde "itidalli davranmayı sürdürürken kendini savunduğunu" söyledi.

İran saldırılara ilişkin resmi yanıt vermezken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde bazı ilerlemeler sağlandığını ancak anlaşmanın "yakın olmadığını" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise diplomatik çözüm ihtimalinin sürdüğünü belirterek, İran'ın başmüzakerecisi, dışişleri bakanı ve Katar Başbakanı arasında salı günü yapılması planlanan görüşmelere işaret etti. Rubio, "İlerleme sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağız. İlk belge üzerindeki ifadeler konusunda yoğun müzakereler yürütülüyor" dedi.

ABD'li yetkililere göre saldırılar, Hürmüz Boğazı kıyısındaki İran donanma tesislerine ev sahipliği yapan Bandar Abbas yakınlarını hedef aldı. İran devlet medyası, bölgede duyulan patlamaların ardından yerel makamların inceleme başlattığını duyurdu.

Washington ve Tahran arasında 8 Nisan'dan bu yana ateşkes sürerken, taraflar Hürmüz Boğazı, deniz güvenliği ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri sürdürüyor. Ancak yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran fonları ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması gibi başlıklarda anlaşmazlıkların devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA