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ABD'nin Manama Büyükelçiliğinden İran saldırısı uyarısı

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ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın Bahreyn başkenti Manama'da bazı noktaları hedef alabileceği uyarısında bulundu. ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yerel makamların talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

ABD, İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'nın merkezinde bazı noktaları hedef almaya çalışabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Manama Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Manama'nın merkezindeki bazı noktaları hedef alabileceğine işaret eden bilgilere sahip olunduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve Büyükelçiliğin yayımladığı son güvenlik tavsiyelerini takip etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
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