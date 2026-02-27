Haberler

ABC News: CENTCOM Komutanı, Trump'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri üzerine bilgilendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Başkan Trump'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirdiği belirtiliyor. İran ile müzakereler devam ederken, ABD'nin askeri yığınağı ve olası saldırı planları gündemde.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Başkan Donald Trump'ı, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirdiği öne sürüldü.

ABC News'in ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'ın, İran'a yönelik olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, İran ile ABD arasında 6 Şubat'ta Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerde de yer alan CENTCOM Komutanı Cooper'ın Trump'ı, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri üzerine bilgilendirdiği, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in de görüşmeye katıldığı ileri sürüldü.

Birçok Cumhuriyetçi parti üyesi ve yönetimden bazı yetkililerin, son günlerde yaptığı özel görüşmelerde, İran'a karşı olası saldırıda ABD'nin yerine İsrail'in çatışmaları başlatması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

ABD-İsrail ortaklığındaki askeri harekatın halen ihtimal dahilinde olduğu, ABD'nin bölgeye konuşlandırdığı gemi ve savaş uçaklarının tümünün İran'ı vurabilecek menzil içinde bulunduğu öne sürüldü.

Tahran'ı talepleri kabul etmeye zorlamak amacıyla balistik füze fırlatma sistemleri ve nükleer tesisleri hedef alan sınırlı saldırı ihtimalinin Trump'ın seçenekleri arasında olduğu iddia edilen haberde, "rejimi devirmeyi" amaçlayan daha uzun soluklu harekatın başlatılması durumunda olası saldırıların, İran'ın hava savunma kapasitelerinin daha da zayıflamasına yol açabileceği kaydedildi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak