Haberler

ABD'nin İran'a Yönelik Operasyonu Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in saldırısının ardından ABD, İran'a karşı hava saldırılarına başladı. New York Times'a göre, bu saldırılar daha önceki operasyonlardan daha kapsamlı olacak.

(ANKARA) - İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, bir ABD'li yetkiliye dayandırarak İran'a yönelik ABD askeri saldırılarının başlatıldığını açıkladı. ABD'li yetkili, İran'a yönelik operasyonların Orta Doğu'daki ABD üslerinden kalkan savaş uçakları ile bölgedeki uçak gemilerinden yürütüldüğünü söyledi.

İsrail'in Tahran'a sabah saatlerinde saldırmasının ardından ABD merkezli gazete, İran'a yönelik ABD askeri saldırılarının başlatıldığını bildirdi. NYT, ABD'li yetkililerin bu saldırının, geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen Amerikan saldırılarından daha kapsamlı olmasının beklendiğini söylediğini aktardı. NYT'ye konuşan ABD'li yetkili, İran'a yönelik onlarca hava saldırısının sürdüğünü, operasyonların Orta Doğu'daki ABD üslerinden kalkan savaş uçakları ile bölgedeki uçak gemilerinden yürütüldüğünü kaydetti.

Saldırılar öncesinde, ABD haftalardır İran'la yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye askeri sevkiyatta bulunuyordu. ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran'ı hedef alabileceklerini açık şekilde dile getirmişti.

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada

İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz

Dünyayı sarsacak gelişme! ABD-İran gerginliğinde tarihi adım geliyor
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

Mirasından men ettiği çocuklarından İbrahim Tatlıses'e rest
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha