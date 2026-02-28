ABD'nin İran'a Yönelik Operasyonu Başladı
İsrail'in saldırısının ardından ABD, İran'a karşı hava saldırılarına başladı. New York Times'a göre, bu saldırılar daha önceki operasyonlardan daha kapsamlı olacak.
(ANKARA) - İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, bir ABD'li yetkiliye dayandırarak İran'a yönelik ABD askeri saldırılarının başlatıldığını açıkladı. ABD'li yetkili, İran'a yönelik operasyonların Orta Doğu'daki ABD üslerinden kalkan savaş uçakları ile bölgedeki uçak gemilerinden yürütüldüğünü söyledi.
İsrail'in Tahran'a sabah saatlerinde saldırmasının ardından ABD merkezli gazete, İran'a yönelik ABD askeri saldırılarının başlatıldığını bildirdi. NYT, ABD'li yetkililerin bu saldırının, geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen Amerikan saldırılarından daha kapsamlı olmasının beklendiğini söylediğini aktardı. NYT'ye konuşan ABD'li yetkili, İran'a yönelik onlarca hava saldırısının sürdüğünü, operasyonların Orta Doğu'daki ABD üslerinden kalkan savaş uçakları ile bölgedeki uçak gemilerinden yürütüldüğünü kaydetti.
Saldırılar öncesinde, ABD haftalardır İran'la yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye askeri sevkiyatta bulunuyordu. ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran'ı hedef alabileceklerini açık şekilde dile getirmişti.