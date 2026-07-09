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ABD'den İran'a Yeni Saldırı Dalgası:  Yaklaşık 90 Askeri Hedef Vuruldu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarına karşılık olarak 8 Temmuz'da yaklaşık 90 askeri hedefi vurduğunu duyurdu. Saldırılar, İran'ın deniz saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlıyor.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, 8 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı bildirildi.

CENTCOM'un açıklamasına göre; ABD güçleri, İran'ın kıyı şeridi boyunca bulunan yaklaşık 90 askeri hedefi vurdu. CENTCOM hedefler arasında hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depoları, deniz kuvvetlerine ait kabiliyetler ile askeri lojistik altyapısı yer aldı. Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Son saldırılar bir önceki gece İran'a yönelik gerçekleştirilen operasyonların devamı niteliğinde. CENTCOM ayrıca, 7 Temmuz'da da yaklaşık 80 İran askeri hedefini vurdu. Bu hedefler arasında İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla sürat teknesi de bulunuyordu. Saldırılar İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye saldırarak ateşkesi ihlal etmesine karşılık olarak düzenlendi ve İran'a ağır bir bedel ödetmeyi amaçlıyor."

ABD kuvvetleri teyakkuz halindedir, ölümcül güç kullanma kapasitesine sahiptir ve Başkomutan'ın vereceği talimatlar doğrultusunda operasyon icra etmeye hazırdır."

Kaynak: ANKA
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