New York Times: Abd, Katar ve Bahreyn'deki Üslerinden Yüzlerce Askeri Tahliye Etti

WASHINGTON, 21 Şubat (Xinhua) -- ABD, İran'a yönelik askeri saldırı ihtimaline ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Katar ve Bahreyn'deki üslerinden yüzlerce askerini tahliye etti.

New York Times'ın Pentagon yetkililerine dayandırdığı cuma günkü haberine göre tahliyeler, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ile ABD Donanmasının 5. Filosu'na ev sahipliği yapan Bahreyn'deki üslerden gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ı nükleer programı konusunda anlaşmaya zorlamak amacıyla sınırlı bir askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi.

Trump, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ise Tahran'a anlaşma için 10-15 gün süre tanındığını belirterek, aksi halde "gerçekten kötü şeyler" yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise cuma günü yaptığı açıklamada, nükleer programları konusunda ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin taslağın 2-3 gün içinde hazır olabileceğini belirtti. Erakçi iki tarafın sonraki aşamada "iyi bir sonuca doğru çalışmaya başlamadan önce bir tur daha görüşmeye ihtiyaç duyabileceğini" de ifade etti.

Erakçi MSNBC'ye verdiği röportajda İran'ın hem savaşa hem de barışa hazır olduğunu söyledi.

