ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasında gerçekleştirilecek kritik görüşme için geri sayım başladı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Serena Otel’de yapılacak müzakerelerin Türkiye saati ile 13.00’te başlaması planlanıyor.

ABD HEYETİNE JD VANCE LİDERLİK EDİYOR

Görüşmelere ABD adına Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile eski Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner da yer alıyor.

İRAN HEYETİNDE KRİTİK İSİMLER

İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ediyor. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de bulunuyor.

GÖRÜŞMELER PAZAR GÜNÜNE SARKABİLİR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmeleri “ya tamam ya devam” niteliğinde olarak tanımlarken, zirve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İran’ın 71 kişilik heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi. Görüşmelerin gün boyu sürmesi, hatta pazar gününe sarkması bekleniyor.

MASADA NELER VAR?

Görüşmelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanan Washington'ın 15 maddelik teklifinin yanı sıra İran'ın boğazın kontrolünü, boğazdan geçen gemiler için geçiş ücreti, tüm bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden 10 maddelik planın ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin önemli konularından biri de Lübnan. İsrail, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Hizbullah'ı hedef alan saldırılarına devam etmesi müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yönünde soru işaretlerine yol açmıştı. İran'ın ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasına yönelik ısrarı, masaya yatırılacak önemli noktalardan biri olacak.

PAKİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD heyetinin İran ile yapılacak barış görüşmeleri için İslamabad’a ulaştığını resmen duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı, tarafların müzakerelere yapıcı şekilde katılacağı yönündeki umudunu dile getirdi.

İslamabad yönetiminin çatışmaya çözüm bulunması için kolaylaştırıcı rolünü sürdürme kararlılığını yineledi.

"ABD TARAFI ANLAŞMAYA KARARLI"

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance’i görevlendirdi. Bu hamle, Washington’ın anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki kararlılığının en güçlü işareti olarak yorumlandı.

GÖRÜŞMELER UZAYACAK MI?

Resmi bir takvim açıklanmasa da müzakerelerin günler sürebileceği belirtiliyor. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, görüşmelerin ateşkes sonrası 15 güne kadar uzayabileceğini açıkladı.

Tahran yönetimi, müzakerelerin başlaması için ön koşulların karşılanmasını isterken, ABD tarafı “iyi niyetli müzakere” vurgusu yapıyor.

Galibaf, "Pakistan'daki görüşmelerden önce Lübnan'da ateşkes sağlanmalı." dedi. Galibaf, "İran'ın dondurulmuş varlıkları da serbest bırakılmalı." ifadesini kullanmıştı.