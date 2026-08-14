Haberler

ABD'den İHA İthalatına Yüzde 100'e Varan Gümrük Vergisi

ABD'den İHA İthalatına Yüzde 100'e Varan Gümrük Vergisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW YORK, 14 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek insansız hava araçları (İHA) ve bileşenlerinin ithalatına yüzde 10-100 arasında gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

NEW YORK, 14 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek insansız hava araçları (İHA) ve bileşenlerinin ithalatına yüzde 10-100 arasında gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, maksimum kalkış ağırlığı 25 kilogramı aşan, termal görüntüleme kapasitesine sahip ve belirtilen diğer özellikleri bulunan İHA'ların ithalatına yüzde 100 oranında değer esaslı gümrük vergisi uygulanacak. Bu İHA'ların kenetlenme istasyonları ve bazı kritik bileşenleri de yüzde 100 gümrük vergisine tabi olacak.

Daha küçük boyutlu olan ve "ulusal güvenlik açısından özel önem taşıyan belirli kabiliyetleri bulunmayan" İHA'lara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanırken, belirli ülke ve bölgelerden ithal edilecek İHA'lar ve bileşenlerine ise yüzde 15 veya yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

Gümrük vergileri, kararnamenin imzalanmasından 21 gün sonra, hassas kabul edilmeyen İHA bileşenlerine yönelik vergiler ise 180 gün sonra uygulanmaya başlayacak.

Kararnameyle, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e, İHA ve İHA bileşenlerinin üretimine yeni yatırımlar yapan şirketler için "ülke içi üretim" programı oluşturma yetkisi de veriliyor.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm

Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in doktor eşi hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu

Gollerini atacağı formanın numarası belli oldu
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı

Bu görüntüler sonrası gerekeni yaptılar