ABD'den İHA İthalatına Yüzde 100'e Varan Gümrük Vergisi

NEW YORK, 14 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek insansız hava araçları (İHA) ve bileşenlerinin ithalatına yüzde 10-100 arasında gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, maksimum kalkış ağırlığı 25 kilogramı aşan, termal görüntüleme kapasitesine sahip ve belirtilen diğer özellikleri bulunan İHA'ların ithalatına yüzde 100 oranında değer esaslı gümrük vergisi uygulanacak. Bu İHA'ların kenetlenme istasyonları ve bazı kritik bileşenleri de yüzde 100 gümrük vergisine tabi olacak.

Daha küçük boyutlu olan ve "ulusal güvenlik açısından özel önem taşıyan belirli kabiliyetleri bulunmayan" İHA'lara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanırken, belirli ülke ve bölgelerden ithal edilecek İHA'lar ve bileşenlerine ise yüzde 15 veya yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

Gümrük vergileri, kararnamenin imzalanmasından 21 gün sonra, hassas kabul edilmeyen İHA bileşenlerine yönelik vergiler ise 180 gün sonra uygulanmaya başlayacak.

Kararnameyle, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e, İHA ve İHA bileşenlerinin üretimine yeni yatırımlar yapan şirketler için "ülke içi üretim" programı oluşturma yetkisi de veriliyor.

Kaynak: Xinhua