ABD İç Güvenlik Bakanlığının yeni yönergesinde ülkedeki yüksek terör tehdidi vurgulandı

WASHINGTON (AA) ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Ocak 2021'den beri sekizinci kez ülkede terör ile ilişkili olası tehditlere yönelik Ulusal Terörizm Yönerge Bülteni yayınladı.

WASHINGTON (AA) ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Ocak 2021'den beri sekizinci kez ülkede terör ile ilişkili olası tehditlere yönelik Ulusal Terörizm Yönerge Bülteni yayınladı.

Bültende, "Amerika Birleşik Devletleri yüksek tehdit altında kalmaya devam ediyor. İdeolojik inançlar ve kişisel hoşnutsuzluklarla motive olan yalnız saldırganlar ve küçük gruplar, ülke içinde kalıcı ve ölümcül bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Hem yerli şiddet yanlıları hem de yabancı terör örgütleriyle ilişkili olanlar, şiddet yanlısı mesajlar ve online yapılan şiddet çağrıları aracılığıyla destekçilerini ülke içinde saldırılar yapmaya teşvik etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gelecek aylarda, insanları şiddete başvurmaya teşvik edebilecek konuların başında 2024 başkanlık seçim süreci ve sosyopolitik konularla ilgili yasal veya yargısal kararlara ilişkin tartışmaların geldiği uyasında bulunulan bültende, "Potansiyel şiddet eylemlerinin muhtemel hedefleri arasında ABD'nin kritik altyapıları, inanç temelli kurumlar, LGBTQIA+ topluluğuyla ilişkili bireyler veya etkinlikler, okullar, ırksal ve etnik azınlıklar ile hükümet personeli, ve polisler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

ABD'de son aylarda yaşanan önemli silahlı saldırı ve şiddet eylemlerine yer verilen bültende, bu olayların ülkedeki tehdit seviyesinin arttığını ortaya koyduğu belirtildi.

Yönergenin 24 Kasım 2023'e kadar geçerli olacağı belirtilen bültende, halka kendilerine risk teşkil edecek durumlara karşı hazırlıklı olmaları ve kamu güvenliği birimlerinin talimatlarına uyması tavsiyesinde bulunuldu.

Ocak 2021'den bu yana 8'inci kez Ulusal Terörizm Yönerge Bülteni'ni yayınlayan Bakanlık, en son yönerge bültenini ocak ayında çıkarmıştı.