ABD İç Güvenlik Bakanlığının "ICE karşıtı sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi istediği" iddiası

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı paylaşımlarla ilgili bilgi almak üzere sosyal medya şirketlerine yüzlerce mahkeme celbi gönderdiği öne sürüldü.

The New York Times gazetesinin isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde Bakanlığın, Google, Meta ve diğer şirketlerden ICE'ı izleyen veya yorum yapan hesaplarla alakalı bilgi talebinde bulunduğu iddia edildi.

Yetkililer, Bakanlığın sosyal medya şirketlerinden ICE'ı takip eden veya eleştiren hesap sahiplerinin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve kimlik bilgilerini içeren yasal talepler gönderdiğini, Google, Meta ve Reddit platformlarının bazı talepleri yerine getirdiğini öne sürdü.

İncelenen bazı mahkeme celplerinde Bakanlığın şirketlerden gerçek kişi adı bulunmayan, ICE'ı eleştiren veya ICE çalışanlarının konumlarını belirten hesapların ayrıntılarını belirlemelerini istemesi dikkati çekti.

Bazı şirketlerin hükümetin veri talep ettiği kullanıcılara durumu bildirdiği iddia edildi

Teknoloji çalışanları, celplerin geçmişte nadiren, esas olarak çocuk kaçakçılığı gibi ciddi suçlara karışan sosyal medya hesaplarıyla bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak için kullanıldığını ancak Bakanlığın son zamanlarda anonim hesapların kimliğini tespit etmek amacıyla kullanımını artırdığını öne sürdü.

Bazı şirketlerin, hükümetin veri talep ettiği kullanıcılara bu isteği bildirdiği ve mahkeme celbine karşı 10 ila 14 gün içinde itiraz hakkı tanıdığı iddia edildi.

Bakanlık, konuya ilişkin "idari celp yetkisinin" bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın avukatları ise ICE çalışanlarının sahada güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi talep edildiğini savundu.

Sosyal medya şirketleri Meta, Reddit ve Discord, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.