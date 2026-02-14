Haberler

ABD İç Güvenlik Bakanlığının "ICE karşıtı sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi istediği" iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını izlemek amacıyla çeşitli şirketlere yüzlerce mahkeme celbi gönderdi. Google, Meta ve Reddit gibi platformlardan, ICE'ı eleştiren ve izleyen hesaplarla ilgili bilgi istenildiği belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı paylaşımlarla ilgili bilgi almak üzere sosyal medya şirketlerine yüzlerce mahkeme celbi gönderdiği öne sürüldü.

The New York Times gazetesinin isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde Bakanlığın, Google, Meta ve diğer şirketlerden ICE'ı izleyen veya yorum yapan hesaplarla alakalı bilgi talebinde bulunduğu iddia edildi.

Yetkililer, Bakanlığın sosyal medya şirketlerinden ICE'ı takip eden veya eleştiren hesap sahiplerinin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve kimlik bilgilerini içeren yasal talepler gönderdiğini, Google, Meta ve Reddit platformlarının bazı talepleri yerine getirdiğini öne sürdü.

İncelenen bazı mahkeme celplerinde Bakanlığın şirketlerden gerçek kişi adı bulunmayan, ICE'ı eleştiren veya ICE çalışanlarının konumlarını belirten hesapların ayrıntılarını belirlemelerini istemesi dikkati çekti.

Bazı şirketlerin hükümetin veri talep ettiği kullanıcılara durumu bildirdiği iddia edildi

Teknoloji çalışanları, celplerin geçmişte nadiren, esas olarak çocuk kaçakçılığı gibi ciddi suçlara karışan sosyal medya hesaplarıyla bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak için kullanıldığını ancak Bakanlığın son zamanlarda anonim hesapların kimliğini tespit etmek amacıyla kullanımını artırdığını öne sürdü.

Bazı şirketlerin, hükümetin veri talep ettiği kullanıcılara bu isteği bildirdiği ve mahkeme celbine karşı 10 ila 14 gün içinde itiraz hakkı tanıdığı iddia edildi.

Bakanlık, konuya ilişkin "idari celp yetkisinin" bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın avukatları ise ICE çalışanlarının sahada güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi talep edildiğini savundu.

Sosyal medya şirketleri Meta, Reddit ve Discord, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor

Ev satışında yeni dönem! Uygulama yarın 81 ilde başlıyor
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi