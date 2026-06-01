Gaz kokusu ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı

Tekirdağ Çorlu'da komşuların gaz kokusu ihbarı üzerine apartman dairesine giren ekipler, 70 yaşındaki Sabri Kın'ı koltukta ölü olarak buldu. Cenaze, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da komşuların gaz kokusu ihbarı üzerine apartman dairesine giren ekipler, yaşlı adamın koltukta oturur vaziyette cansız bedeniyle karşılaştı.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki bir apartmanda komşuların, gaz kokusu hissettiği ve apartman sakini Sabri Kın'dan (70) haber alınamadığı ekiplere bildirildi. Sabri Kın'ın yalnız yaşadığı ikamete girildi.

Oturduğu koltukta hareketsiz vaziyette bulunan Sabri Kın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Sabri Kın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan bir komşusu, yaşlı adamı son olarak yaklaşık 5 gün önce gördüklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

