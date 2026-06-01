Haberler

Endonezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 5 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Papua bölgesindeki bir balıkçı köyünde, II. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı, 3 kişi kayıp.

Endonezya'nın Papua bölgesindeki bir balıkçı köyünde, II. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı, 3 kişi kayıp olarak bildirildi.

Endonezya'nın Papua bölgesinde patlama meydana geldi. Bölgedeki bir balıkçı köyünde II. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Papua Polisi Sözcüsü Cahyo Sukarnito olaya ilişkin açıklamasında, "Patlamanın kaynağının büyük ihtimalle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba veya havan mermisi olduğu değerlendiriliyor" dedi. Üç kişinin hala kayıp olduğunu belirten Cahyo, bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi.

Cahyo, "Mağdurların aranması ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha fazla bilgi paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl 13 kişi ölmüştü

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve dokuzu sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti. - PAPUA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlanan oyuncuyu taşıyan ambulans, başka bir futbolcuya çarptı

Dün geceye damga vuran olay
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler

Dünyaya rezil olduk! Konser sonrası bindiği takside kabusu yaşadı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlama: 5 kişi öldü
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler