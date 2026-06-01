Endonezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 5 ölü

Endonezya'nın Papua bölgesindeki bir balıkçı köyünde, II. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı, 3 kişi kayıp olarak bildirildi.

Papua Polisi Sözcüsü Cahyo Sukarnito olaya ilişkin açıklamasında, "Patlamanın kaynağının büyük ihtimalle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba veya havan mermisi olduğu değerlendiriliyor" dedi. Üç kişinin hala kayıp olduğunu belirten Cahyo, bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi.

Cahyo, "Mağdurların aranması ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha fazla bilgi paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl 13 kişi ölmüştü

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve dokuzu sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti. - PAPUA

