ABD'den Hollanda ve Litvanya'ya füze ve ilgili ekipmanların olası satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ve Litvanya'ya "Hellfire" füzeleri ve "AIM-9X Sidewinder Block II" füzeleri ile ilgili ekipmanların olası satışını onayladı.

Hollanda hükümetine toplam tahmini değeri 200 milyon dolar olan "Hellfire" füzeleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan bir karar alındığı bildirilen açıklamada, önerilen satışın Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin modernize edilmesine, iç güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ve bölgesel tehditlerin caydırılmasına katkı sunacağına işaret edildi.

Açıklamada, Litvanya hükümetine de "AIM-9X Sidewinder Block II" füzeleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan bir karar alındığı, söz konusu olası satışın tahmini toplam değerinin 214 milyon dolar olduğu kaydedildi.