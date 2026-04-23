Haberler

ABD'den Hollanda ve Litvanya'ya füze ve ilgili ekipmanların olası satışına onay

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ve Litvanya'ya toplam değeri 414 milyon dolar olan çeşitli füze ve ekipmanların olası satışını onayladı. Bu satışların, ilgili ülkelerin askeri kapasitelerini güçlendireceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ve Litvanya'ya "Hellfire" füzeleri ve "AIM-9X Sidewinder Block II" füzeleri ile ilgili ekipmanların olası satışını onayladı.

Hollanda hükümetine toplam tahmini değeri 200 milyon dolar olan "Hellfire" füzeleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan bir karar alındığı bildirilen açıklamada, önerilen satışın Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin modernize edilmesine, iç güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ve bölgesel tehditlerin caydırılmasına katkı sunacağına işaret edildi.

Açıklamada, Litvanya hükümetine de "AIM-9X Sidewinder Block II" füzeleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan bir karar alındığı, söz konusu olası satışın tahmini toplam değerinin 214 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Okullarda 'güvenlik payı' iddiası: Fatura velilere kesildi

"Okullardaki güvenliğin faturası velilere kesildi" iddiası
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu