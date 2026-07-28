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ABD, Batı Şeria’ya seyahati geçici olarak kısıtladı

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ABD, artan güvenlik endişeleri ve istikrarsızlık nedeniyle hükümet çalışanları ve ailelerinin Batı Şeria'ya seyahatini 29 Temmuz'a kadar geçici olarak kısıtladı. Bölgede Filistinlilere yönelik saldırılar ve can kayıpları artış gösteriyor.

ABD, artan güvenlik endişeleri ve istikrarsızlık nedeniyle hükümet çalışanları ile aile fertlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya seyahatini 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar geçici olarak kısıtladı.

ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Batı Şeria'da artan güvenlik endişeleri ve büyüyen istikrarsızlık nedeniyle Büyükelçilik, tüm ABD hükümeti çalışanları ile aile fertlerinin bölgeye seyahatini geçici olarak kısıtlamaktadır." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce 2026'nın başından bu yana yaklaşık 250 Filistin yerleşim biriminde can kaybı veya maddi hasarla sonuçlanan 1330'dan fazla saldırı kaydedildi.

OCHA, 20 Temmuz'a kadar bu saldırılarda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bu sayının 2025'in tamamındaki can kaybını aştığını bildirdi.

BM'ye göre, Nablus'un güneybatısındaki Tel beldesinde 24 Temmuz'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylar sırasında 2 İsrailli de ölmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, şubattan bu yana vatandaşlarına Batı Şeria'ya seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunurken, ABD hükümeti çalışanlarının bölgeye girişleri de sınırlı istisnalar dışında özel izne tabi tutuluyordu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.

Filistin resmi verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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