ABD, Grönland'daki konsolosluğunu başkent Nuuk'un merkezine taşıyor

ABD, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'daki konsolosluk binasını başkent Nuuk'un merkezine taşıma kararı aldı. Konsolosluğun 21 Mayıs'ta yapılması planlanan açılışına ABD yetkilileri katılacak. Grönland Dışişleri Bakanı, bu durumun halkta güvensizlik yaratabileceğini belirtti.

ABD, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle "ele geçirme" söylemlerinde bulunduğu Grönland'daki konsolosluk binasını, başkent Nuuk'un merkezine taşıma kararı aldı.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, başkent Nuuk'un sahil kesiminde kırmızı, küçük, ahşap ve müstakil olan konsolosluk binasının merkezi bir konumda, modern ve çok katlı bir yere taşınacağını belirtti.

Konsolosluğun 21 Mayıs'ta yapılması planlanan açılışına ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Kenneth Howery ve ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry'nin de katılacağı ifade edildi.

Howery, yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ı ziyaret etme konusunda sabırsızlandığını belirtti.

Grönland Dışişleri Bakanı Mute Egede de DR'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin konsolosluk binasını büyütme kararının Grönland halkında "güvensizlik" uyandırabileceğini ifade ederek, halka sakin kalmaları çağrısında bulundu.

ABD heyetinin karşılanmasında teyakkuzda olacaklarını belirten Egede, "Hangi gündemle geldiklerini netleştirmemiz gerekiyor. Bizimle ne hakkında konuşmak istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

DR ayrıca, ABD heyetinin katılımıyla Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 18-21 Mayıs'ta "Grönland'ın geleceği" konulu konferans düzenleneceğini aktardı.

ABD heyetinin Grönland'a yapacağı ziyaretin, ayrıca Danimarka'da hükümet kurma görüşmelerinin yapıldığı bir döneme denk geldiği belirtilerek, bu nedenle konferansa Danimarka'dan üst düzey bir katılımın beklenmediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
