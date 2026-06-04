ABD Genelkurmay Başkanı Caine, Venezuela'yı Ziyaret Etti

WASHINGTON, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine çarşamba günü Venezuela'nın başkenti Karakas'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Caine'in ofisinden yapılan açıklamada, "General Caine, geçici hükümetin üst düzey yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi, ABD Büyükelçiliği yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi ve büyükelçiliğe bağlı Deniz Piyadeleri Güvenlik Takviye Birimi'ni ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Caine'in Venezuela'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı Komutanı Francis Donovan da mayıs ayında Karakas'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

3 Ocak'ta Venezuela'ya operasyon düzenleyen ABD ordusu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini alıkoymuştu.

Kaynak: Xinhua