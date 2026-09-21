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ABD, eski Gambiya lideri Jammeh'in konut satışından 2,5 milyon doları Gambiya'ya verecek

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ABD yönetimi, eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in konutunun satışından elde edilen 2,5 milyon doları Gambiya'ya aktaracak. Para, Gambiya Merkez Bankası'ndaki Tazminat Fonu'na aktarılacak ve Jammeh dönemindeki mağdurların tazminatı için kullanılacak.

ABD, eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'e ait konutun satışından elde edilen 2,5 milyon doları, Jammeh dönemindeki mağdurlara tazminat ödenmesinde kullanılmak üzere Gambiya'ya iade edecek.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maryland eyaletinin Potomac bölgesindeki konutun satışından elde edilen 2 milyon 507 bin 911 dolarlık net gelirin Gambiya'ya aktarılması için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, Jammeh ve eşi Zineb Jammeh'in söz konusu konutu yolsuzluktan elde ettikleri gelirler ile zimmetlerindeki kamu kaynaklarını kullanarak satın aldıkları belirtilirken, 3,5 milyon dolarlık yolsuzluk geliriyle satın alındığı kaydedilen konutun 2022'de müsadere edildiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, iki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında iade edilecek para, Gambiya Merkez Bankası'ndaki Tazminat Fonu'na aktarılacak ve bağımsız Tazminat Komisyonu tarafından yönetilecek.

Para, 2023 tarihli Mağdurların Tazmini Yasası kapsamında Jammeh döneminde zarar gören ve tazminata hak kazanan mağdurlar için kullanılacak.

Gambiya Hakikat, Uzlaşma ve Tazminat Komisyonu, tazminata hak kazanan 1009 mağdur belirlerken, 7 Eylül itibarıyla 112 mağdur veya ailesinin tazminatlarının tamamı ödendi.

Jammeh, Gambiya'yı 1994'ten Ocak 2017'ye kadar yönetmişti.

Kaynak: AA
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