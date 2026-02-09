ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan ve Washington yönetimi için "gerçek bir refah yarattıklarını" ifade ederek, ülkesinin Ermenistan'a ilk defa 11 milyon dolar değerinde keşif insansız hava aracı (İHA) teknolojisini kapsayan askeri satış yapacağını duyurdu.

Vance, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Yerevan'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Barışın, geçmişe odaklanan değil geleceğe odaklanan insanlar tarafından yapılacağını ifade eden Vance, "Başbakan, çok büyük ilerleme kaydetti, hem benimle hem de ABD Başkanı ile çok iyi bir ilişki kurdu. Bu nedenle yalnızca Ermenistan için barış inşa etmiyoruz, aynı zamanda Ermenistan ve ABD için birlikte gerçek bir refah yaratıyoruz." dedi.

Vance, ABD'nin Ermenistan'a "Nvidia" çiplerinin satışı için bir dizi ihracat lisansı verdiğini duyurarak, Ermenistan'da bu çiplerin kullanılacağı veri merkezlerinin inşa edileceğini ifade etti.

ABD ile Ermenistan'ın sivil nükleer işbirliği anlaşması müzakerelerini tamamladığını da sözlerine ekleyen Vance, "Bu, başlangıçta 5 milyar dolarlık ABD ihracatı ve yakıt ve bakım sözleşmeleri yoluyla uzun vadeli 4 milyar dolarlık ek destek anlamına geliyor. Bu, hem Ermenistan hem de ABD için klasik bir kazan-kazan durumu." diye konuştu.

Vance, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) fonunun bölgeye getireceği "tarihi dönüşüme" vurgu yaparak, "Bu, dünyanın bu bölgesinde ticaret, transit ve enerji akışlarında yepyeni bir dünyanın kapılarını açacak, Ermenistan ile komşuları arasında benzeri görülmemiş bağlantılar kuracak." değerlendirmesinde bulundu.

TRIPP'i Ermenistan halkının refahı ve kalıcı barış projesi için "harika" olarak değerlendiren Vance, TRIPP fonuyla demiryolu ile boru hattı inşasının yapılacağını belirtti.

ABD'den ilk kez 11 milyon dolarlık İHA satışı

Vance, barışı sağlamanın en iyi yolunun gerçek "caydırıcılık" oluşturmaktan geçtiğini kaydederek, Ermenistan'a ilk defa 11 milyon dolar değerinde keşif İHA teknolojisini kapsayan askeri satışın yapılacağını duyurdu.

Paşinyan'ın bu teknolojiyi ülkesinin güvenliğini ve barışın devamlılığını sağlamak için kullanacağını ifade eden Vance, yaşananları "tarihi" olarak nitelendirdi.

Vance, Ermenistan'ı ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Trump'ın ve kendisinin Ermenistan ile ilişkileri bir sonraki adıma taşımaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.