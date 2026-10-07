ABD Enerji Bakanlığı, NIH ve Google, 1,8 milyar dolarlık yapay zeka projesine katıldı

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ABD Enerji Bakanlığı, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, yapay zekanın biyolojik araştırmalar için eğitiminde kullanılacak veri kümelerinin oluşturulmasını amaçlayan projeye dahil olduğu bildirildi.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan tarafından kurulan ve "Sanal Biyoloji Girişimi" adlı yapay zeka projesinin geliştiricisi Biohub araştırma kuruluşunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaya yeni finansman ortakları eklendi.

Buna göre, Meta ve Isomorphic Labs'ın yanı sıra ABD Enerji Bakanlığı, NIH ve Google, yapay zekanın hastalıkların öngörülmesi ve tedavisinde kullanılması için biyolojik veri kümeleri yoluyla eğitilmesini planlayan projeye yatırım yapmayı ve katkıda bulunmayı taahhüt etti.

Böylece finansman, veri ve teknolojiler dahil projeye ayrılan toplam kaynakların değeri 1,8 milyar dolara yükseldi.

NIH tarafından projede kullanımı koordine edilecek halihazırdaki veriler, Biohub tarafından yapay zeka eğitiminde kullanılması için standartlaştırılacak.

Proje kapsamında oluşturulan veri kümeleri dünya genelinde araştırmacıların erişimine açılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Biohub Bilim Bölümü Müdürü Alex Rives, "Doğru bir biyolojik tahmin modeli, bilim insanlarının deneyleri dijital olarak yapmalarını sağlayarak bilimsel keşifleri önemli ölçüde hızlandırabilir. Bu şekilde elde edilecek bilgiler, hastalıklar hakkında çok daha kapsamlı bir anlayışın önünü açabilir ve tedaviler için yeni yöntemler oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA