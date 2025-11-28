ABD, Endişe Kaynağı Ülkelerden Gelen Yeşil Kart Sahiplerini Yeniden İnceleyecek

WASHINGTON, 28 Kasım (Xinhua) -- ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, Afganistan'ın da aralarında bulunduğu "endişe kaynağı" 19 ülkeden gelen yeşil kart sahiplerini yeniden inceleyeceğini duyurdu.

Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine, "Endişe kaynağı ülkelerden gelen tüm yabancı uyrukluların yeşil kartlarının kapsamlı ve titiz şekilde yeniden incelenmesi talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, 2021 yılında ABD'ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu bir şüphelinin Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız'a düzenlediği saldırıdan bir gün sonra geldi.