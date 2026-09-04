Haberler

ABD, Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Yaptığı İddia Edilen Tekneyi Batırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığını destekleyen tekneyi mürettebatı tahliye ederek batırdı. Teknenin Ekvadorlu Los Choneros çetesine bağlı olduğu öne sürüldü. Bu eylem, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini" öne sürdüğü tekneyi, içindekileri tahliye ettikten sonra batırdı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği bildirildi.

ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yapmasının ardından teknedekilerin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden biri olarak bilinen Los Choneros çetesini "desteklediğini" gösterdiği iddiasına da yer verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

Sünneti saray törenine çevirdi! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı

Richarlison'un başını Trabzonspor yaktı
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok

Ortada kalan Icardi'ye şok üstüne şok!
İran'dan ABD'ye sert yanıt: Savaşı başlatan sizsiniz

ABD İran'ı suçladı, yanıt gecikmedi: Hikayeyi baştan anlatın
Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın
86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı

Yok böyle operasyon! Aracın içindekini öğrenen kulaklarına inanamıyor