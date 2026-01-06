Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça hesabından "Trump ile oyun oynama" mesajı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Trump ile Maduro arasında gerilimi vurgulayarak, Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleleri ele aldı. Paylaşımda Trump'ın askeri bir icraat olarak tanımlanması dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait olup Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulduğu askeri müdahaleyi izlerken çekilmiş bir fotoğrafa yer verdi.

Görselde "Trump ile oyun oynama" ifadesine yer verilirken paylaşımda da "Başkan Trump bir icraat adamı. Bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz." denildi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
