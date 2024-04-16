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ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı Türkiye'de Temaslarda Bulundu

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ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunduğu Türkiye'de çeşitli temaslarda bulundu. Bass'ın "Samimi bir ortamda yapılan görüşmeler, ortak ilgi alanlarındaki konularda iletişimin önemli bir devamı niteliğinde" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunduğu Ankara'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile görüştü. Üst düzey bir ABD'li yetkili, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde Washington'daki Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantısı ardından yapılan bu görüşmelerde Bass'ın "Türkiye, önemli bölgesel ve küresel meselelerde işbirliği yaptığımız ve ikili ilişkileri derinleştirip genişlettiğimiz kilit bir müttefikimizdir" mesajını verdiğini aktardı.

Bass'ın dün Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesinde Gazze'ye insani yardımın arttırılması, Filistinli sivillerin korunması ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak acil bir ateşkesin tesisi için devam eden çabaların önemini ele aldığı öğrenildi. Yetkili, bölgede çatışmaların tırmanmasına değindiklerini de belirterek, "Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın savunmasına verilen desteğin sürdürülmesi ve NATO'nun birlik ve kabiliyetlerinin daha da güçlendirilmesi"nin görüşüldüğünü kaydetti.

Bass'ın Akçapar ile bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonu derinleştirmenin ve ticaret ile yatırım bağlarını genişletmenin yollarını ele aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç ile de görüşen Bass' ın gündeminde "daha fazla barış ve güvenliğe giden yol" vardı.

Bass'ın temaslarını, "Samimi bir ortamda yapılan görüşmeler, ortak ilgi alanlarındaki konularda iletişimin önemli bir devamı" olarak nitelendirdiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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