Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, tartışmalı Vanity Fair fotoğrafını profiline taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vanity Fair dergisi tarafından çekilen fotoğrafını sosyal medya profilinde kullandı. Başkan Yardımcısı JD Vance ise Rubio'nun fotoğrafına esprili bir yorum yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin gündemine oturan Amerikan Vanity Fair dergisi tarafından çekilen fotoğrafını profiline taşırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance fotoğrafa esprili yorum yaptı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kişisel hesabının profil fotoğrafını değiştirdiğini duyurdu.

Amerikan Vanity Fair dergisinin Beyaz Saray ziyareti ABD gündemindeki yerini korumayı sürdürürken Rubio, profil fotoğrafında derginin çekimini yaptığı bir fotoğrafına yer verdi.

Geniş kadrajda çekilmiş söz konusu fotoğrafta Rubio, hafif kambur şekilde yana dönük ve yere bakarken görülüyor.

Vanity Fair dergisinin söz konusu çekiminde fotoğrafçıya "Sana benden kötü gösterdiğin her kişi için 100 dolar veririm. Bu kişi Marco ise 1000 dolar." diyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rubio'nun paylaşımına "Sanırım o adama 1000 dolar borçluyum." yorumunu yaptı.

Vanity Fair ziyareti ABD gündemine oturmuştu

Amerikan Vanity Fair dergisi, 16 Aralık'ta Beyaz Saray yetkilileriyle fotoğraf çekimi gerçekleştirmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles ile röportaj yapmıştı.

Dergide bu kapsamda yayımlanan Wiles röportajı, ülke kamuoyunda ve Washington'da tartışmalara neden olmuştu.

Wiles, Trump'ın çalışma yöntemi için "alkolik bir kişiliğe sahip" tanımını kullanmış, "Yüksek işlevli alkolikler veya genel olarak alkolikler, içtiklerinde kişilikleri abartılı hale gelir. Başkan (Trump) yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanır, hiçbir şey, sıfır." diye konuşmuştu.

Susie Wiles, Başkan Yardımcısı JD Vance için ise "uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" görüşünü paylaşmıştı.

Öte yandan derginin makaleyi yayımlamasından kısa süre sonra X hesabından yazıya ilişkin açıklama yapan Wiles, röportajda söylediklerinin "çarpıtıldığını" savunmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
title