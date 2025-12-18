ABD Dışişleri Bakanı Rubio, tartışmalı Vanity Fair fotoğrafını profiline taşıdı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin gündemine oturan Amerikan Vanity Fair dergisi tarafından çekilen fotoğrafını profiline taşırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance fotoğrafa esprili yorum yaptı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kişisel hesabının profil fotoğrafını değiştirdiğini duyurdu.

Amerikan Vanity Fair dergisinin Beyaz Saray ziyareti ABD gündemindeki yerini korumayı sürdürürken Rubio, profil fotoğrafında derginin çekimini yaptığı bir fotoğrafına yer verdi.

Geniş kadrajda çekilmiş söz konusu fotoğrafta Rubio, hafif kambur şekilde yana dönük ve yere bakarken görülüyor.

Vanity Fair dergisinin söz konusu çekiminde fotoğrafçıya "Sana benden kötü gösterdiğin her kişi için 100 dolar veririm. Bu kişi Marco ise 1000 dolar." diyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rubio'nun paylaşımına "Sanırım o adama 1000 dolar borçluyum." yorumunu yaptı.

Vanity Fair ziyareti ABD gündemine oturmuştu

Amerikan Vanity Fair dergisi, 16 Aralık'ta Beyaz Saray yetkilileriyle fotoğraf çekimi gerçekleştirmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles ile röportaj yapmıştı.

Dergide bu kapsamda yayımlanan Wiles röportajı, ülke kamuoyunda ve Washington'da tartışmalara neden olmuştu.

Wiles, Trump'ın çalışma yöntemi için "alkolik bir kişiliğe sahip" tanımını kullanmış, "Yüksek işlevli alkolikler veya genel olarak alkolikler, içtiklerinde kişilikleri abartılı hale gelir. Başkan (Trump) yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanır, hiçbir şey, sıfır." diye konuşmuştu.

Susie Wiles, Başkan Yardımcısı JD Vance için ise "uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" görüşünü paylaşmıştı.

Öte yandan derginin makaleyi yayımlamasından kısa süre sonra X hesabından yazıya ilişkin açıklama yapan Wiles, röportajda söylediklerinin "çarpıtıldığını" savunmuştu.