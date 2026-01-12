Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız ve Rum mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa ve GKRY dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde İran'daki protestolar, Venezuela ile ilgili askeri operasyonlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Rubio ile Kombos, İran'da yönetime karşı yürütülen geniş çaplı protestoları ve Karayipler'deki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını ele aldı.

İkili, GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığı sürecindeki ABD-AB ortak önceliklerini de masaya yatırdı.

Rubio, Barrot ile de İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya ilişkin askeri operasyonu ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları görüştü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
500

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

