ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Etiyopya ve Eritre'ye gerilimi düşürme çağrısı yaptı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Etiyopya ile Eritre'ye "gerilimin düşürülmesi" ve Afrika Boynuzu'nda "sınır ötesi ihlallerden kaçınılması" çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, Etiyopya ile Eritre arasında "artan gerilimi" ele aldı.

Taraflardan "gerilimin düşürülmesine" yönelik çaba göstermelerini beklediklerini aktaran Rubio, Afrika Boynuzu'nda "sınır ötesi ihlallerden kaçınılması" çağrısında bulundu.

Bölgenin daha fazla çatışmayı kaldıramayacağını ifade eden Rubio, buradaki tüm ülkelerin, komşularının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Etiyopya ve Eritre'den karşılıklı suçlamalar

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, 8 Ekim tarihli mektubunda Eritre birliklerinin ülkesinin topraklarına girdiğini öne sürerek, askerlerin çekilmesini istemiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Etiyopya'nın kendisini savunmaktan başka çaresinin kalmadığını belirtmişti.

Eritre ise Etiyopya'nın meşru müdafaa gerekçesini reddederek, Addis Ababa'yı Kızıldeniz'e zorla erişim sağlamaya çalışmakla suçlamış ve BMGK'den caydırıcı tedbirler alınmasını istemişti. Eritre'nin yanıt mektubunda, askerlerin Etiyopya'ya girdiği iddiası açıkça doğrulanmamış veya reddedilmemişti.

Kaynak: AA