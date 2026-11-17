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Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İran'ın Bahreyn topraklarına yönelik saldırılarını ve bu durumun bölgesel güvenliğe yansımalarını ele aldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeyani ve Rubio ikili ilişkiler ile bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi.

Görüşmede, İran'ın Bahreyn'e yönelik devam eden saldırıları ve bu eylemlerin bölgenin istikrarı üzerindeki olumsuz etkileri masaya yatırıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bahreyn'i hedef alan İran saldırılarını kınadığını belirterek, Washington yönetiminin Bahreyn'in ve Körfez bölgesindeki tüm müttefiklerinin güvenliğine olan taahhüdünü yineledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani ise ABD'nin sergilediği tutumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki köklü stratejik ortaklığın bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Zeyani, İran'ın saldırılarının Bahreyn'in egemenliği ile toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu ve ülkede yaşayan sivillerin can güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Söz konusu saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararına da açıkça aykırılık teşkil ettiğini belirten Zeyani, Bahreyn'in uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunun altını çizdi.

Er-Riffa Helikopter Üssü hedef alınmıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki Er-Riffa Helikopter Üssü'nde konuşlu bulunan ABD hava savunma sistemine ait bir radarın 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu.

Bahreyn ordusu ise ülke hava savunma sistemlerinin İran tarafından gün içinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı hedeflerine ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini ve kullanılan unsurların imha edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA