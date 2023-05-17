ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijerya'da ABD büyükelçiliği konvoyuna saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya'nın Anambra eyaletinde, ABD büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Anambra eyaletine insani yardım faaliyetleri için giden ABD büyükelçiliği çalışanlarının bulunduğu konvoya yapılan ve 4 kişinin öldüğü saldırı üzerine yazılı açıklama yapan Blinken, Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sorumluları adalete teslim etmek için Nijeryalı adli ve güvenlik mevkidaşlarımızla yakın bir şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Blinken, ABD büyükelçilik çalışanlarının Anambra'da sel felaketi üzerine ABD tarafından finanse edilen bir yardım projesi için bölgede olduğu bilgisini verdi.

ABD'li bakan "Henüz saldırının nedeni bilinmiyor ancak şu anda Misyonumuza yönelik kasıtlı bir saldırı olduğuna dair emare yok." ifadelerine yer verdi.

Anambra eyaletine insani yardım faaliyetleri için giden ABD büyükelçiliği çalışanlarının Ogbaru bölgesinde uğradığı saldırıda 2 ABD elçiliği yerel personeli ve 2 polis öldürülmüş, 3 kişi kaçırılmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Nijerya'nın güneyinde terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.