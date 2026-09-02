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CENTCOM İran'daki Saldırı Dalgasının Tamamlandığını Açıkladı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hava savunma, radar, deniz ve iletişim tesislerini hedef alan saldırıların sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, bölgede 50 binden fazla ABD askerinin bulunduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

???????CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine karşı başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu saldırı dalgasının tamamlandığı bildirilen açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği ifadesi yer aldı.

CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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