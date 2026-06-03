Haberler

ABD, Vietnam'a 100 milyon dolar değerinde uçak bakım hizmeti ve ilgili ekipmanların satışını onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a 100 milyon dolar değerinde C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ekipman satışını onayladı. Satışın bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a silah satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışının onaylandığı belirtildi.

Söz konusu satışın, C-130 uçak filosunun operasyonel hazırlığını sağlayarak Vietnam'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği kaydedilen açıklamada, "Bu ekipman ve destek satışının bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ana yüklenici firmanın ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan "RTX Corporation" olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu afişleri Tunceli'yi karıştırdı, Valilikten jet açıklama geldi

Kılıçdaroğlu afişleri şehri karıştırdı, Valilik'ten jet açıklama geldi
Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor! İşte yapılan teklif

Süper Lig devi çıldırdı! Milli yıldızı transfer ediyorlar

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Nathan Ake hayırlı olsun

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Bir bomba daha patlattı

Panama'da 195 mahkum cezaevinden firar etti

Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Onlarca mahkum cezaevinden firar etti
ABD, İran'ın Hark Adası'na doğru seyreden petrol tankerini etkisiz hale getirdi

Körfez'de tansiyonu yükselten saldırı
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor