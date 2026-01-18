Tom Barrack'tan Şam-Sdg Anlaşmasına İlişkin Açıklama: "Bu Anlaşma, Birleşik Bir Suriye İçin Yeniden Diyalog ve İş Birliğinin Yolunu Açmaktadır"

(ANKARA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye hükümetini ve Suriye Demokratik Güçleri'ni bugünkü ateşkes anlaşmasına varmak için gösterdikleri yapıcı çabalarından dolayı tebrik eder. Bu anlaşma, birleşik bir Suriye için yeniden diyalog ve işbirliğinin yolunu açmaktadır" açıklamasında bulundu.

Tom Barrack, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Barrack, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Suriye hükümetini ve Suriye Demokratik Güçleri'ni bugünkü ateşkes anlaşmasına varmak için gösterdikleri yapıcı çabalarından dolayı tebrik eder. Bu anlaşma, birleşik bir Suriye için yeniden diyalog ve iş birliğinin yolunu açmaktadır. Ülkelerini ve halklarını zulümden kurtarmak için ortak bir vizyonla hareket eden iki büyük Suriye lideri, tüm Suriyeliler için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere bir araya gelmiştir. Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsedikleri önemli bir dönüm noktasıdır.

Başkan Şara, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri, terörle mücadelede kalıcı bir savaş sürdürürken, IŞİD'e karşı mücadelede tarihi ortağımızın Küresel Koalisyon'un en yeni üyesiyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sabırsızlıkla beklemektedir.

Kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmek için zorlu çalışma şimdi başlıyor ve ABD, IŞİD kalıntılarını yenerek hayati ulusal güvenlik çıkarlarımızı korurken ve Başkan Trump'ın cesur Orta Doğu Barış Planı'nı ilerletirken, bu sürecin her aşamasında kararlı bir şekilde destek vermektedir.

Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD tehditlerine karşı bu sürdürülebilir çabadan özellikle cesaret almaktadır. Bu çabalar, uzun vadeli Kürt ortaklarımızın, tüm vatandaşlarının çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam olarak entegre olmalarını kolaylaştıracak ve aynı zamanda farklı yolları birleştirerek uzlaşma ve ulusal birlik gibi ortak hedefleri ilerletecektir."