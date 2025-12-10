Haberler

ABD Merkez Komutanlığına göre, PKK/YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu kilit önem taşıyor

CENTCOM Başkanı Amiral Brad Cooper, SDG'nin Suriye hükümet güçleriyle entegrasyonunun güvenlik ortamını iyileştireceğini belirtti. Washington'un, Suriye ile devam eden görüşmeleri destekleyeceğini ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin, Suriye hükümet güçleriyle entegrasyonunun daha öngörülebilir ve istikrarlı bir güvenlik ortamı yaratmak için şart olduğunu söyledi.

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nün Suriye konferansında konuşan Cooper, 10 Mart'ta varılan entegrasyon anlaşmasına dikkati çekerek Washington'un, Şam'daki son görüşmeler dahil olmak üzere devam eden görüşmeleri "desteklemeye hazır" olduğunu belirtti.

Amiral Cooper, "SDG'nin Suriye hükümet güçleriyle başarılı şekilde entegrasyonu, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir güvenlik ortamına yol açacaktır." dedi.

Cooper, ABD ve Suriye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrarı koruma konusunda ortak çıkarı olduğunu dile getirdi.

CENTCOM için üç temel çalışma olduğunu belirten Cooper, bunları "Suriye'de DEAŞ'ın agresif bir şekilde takip edilmesi, SDG'nin Şam ile entegrasyonunun desteklenmesi ve terörle mücadele operasyonlarını güçlendirmek için Şam ile koordinasyon sağlanması" şeklinde sıraladı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
