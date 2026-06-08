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ABD Dışişleri Bakanı Rubio seçim başarısı dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik etti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisinin parlamento seçimlerinde tek başına çoğunluğu kazanmasının ardından tebrik mesajı yayımladı. Rubio, barış ve istikrar için iş birliği mesajı verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamento seçimlerinde tek başına çoğunluğu sağlamasının ardından tebrik mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçim başarısı dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik etti.

Rubio, "ABD, barışın sağlanması yolunda Başbakan Paşinyan ve Ermenistan'ın yanındadır. Güney Kafkasya ve ötesine barış, istikrar ve refah getirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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