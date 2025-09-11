ABD'den Katar'ın Bombalanmasına Tepki: Barışa Zarar Vermez

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Gazze'de barış görüşmeleri için arabuluculuk görevi yapan Katar'ın bombalanmasının, " İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine ulaşmasını sağlamayacağını" belirtti.

Shea, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıları görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Konuşmasının başında İsrail'in söz konusu hava saldırısında hayatını kaybeden Katarlı güvenlik görevlisinin ailesine "ABD'nin içten taziyelerini" sunan Shea, toplantıda hazır bulunan Katar heyetini de selamladı.

Shea, "Barışı sağlamak için çok çalışan ve cesurca risk alan bağımsız bir ülke olarak Katar'ın tek taraflı bombalanması, İsrail'in veya ABD'nin hedeflerine ulaşmasını sağlamaz." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte, herhangi bir BMGK üyesinin bu saldırıyı İsrail'in esirlerini eve getirme taahhüdünü sorgulamak için kullanmasının "uygunsuz" olduğunu söyleyen Shea, Hamas'ı ortadan kaldırma amacının "değerli bir hedef" olduğunu savundu.

ABD'li diplomat, Gazze'nin geleceğinde Hamas'a yer olmadığı görüşünü yinelerken, ancak bu şekilde, "Gazze'de daha iyi bir geleceğe doğru ilerlenebileceği ve İsrail'in kendi sınırları içinde güvende olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Dorothy Shea, bu olayın "talihsiz doğasına rağmen", Başkan Donald Trump'ın bunun bir barış fırsatı olabileceğine inandığını ve Katarlı yetkililere, "topraklarında böyle bir şeyin bir daha olmayacağına dair" güvence verdiğini vurguladı.

Shea, BMGK üyelerine, esirleri serbest bırakması, silahsızlanması ve teslim olması için Hamas'a baskı yapmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.