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ABD Savunma Bakanı Hegseth: "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız"

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını ve saldırıların güçlü olacağını açıkladı. Ayrıca Trump'ın anlaşmaya hazır olduğunu ancak gerekirse bombalarla müzakere edeceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.

Hegseth ayrıca, "Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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