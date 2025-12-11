ABD, Yemen'deki Misyonu'nda mevcut ve eski yerel personelin gözaltına alınmasını kınadı

ABD'nin, Husiler'in "ABD'nin Yemen Misyonu'nun mevcut ve eski yerel personelini yasa dışı bir şekilde gözaltına almasını" kınadığı belirtildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husiler'in, ABD'nin Yemek Misyonu'nda görevli eski ve mevcut yerel personelini "yasa dışı" bir şekilde gözaltına aldığı ve bunun kınandığı ifade edildi.

Söz konusu gözaltıların ve gözaltına alınan kişilere karşı açılan davaların, "Husiler'in iktidarda kalmak için başvurduğu bir yol olduğu" kaydedilen açıklamada, "Misyon personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.