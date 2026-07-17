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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "teyakkuzda olun, Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Erbil'e yönelik İHA saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Büyükelçilik, ülkeye seyahat edilmemesi yönündeki 4. seviye uyarısını yineleyerek, hava sahasının kapanabileceğini ve bazı personel için zorunlu tahliye kararı alındığını duyurdu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Erbil'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, ülkeye hiçbir nedenle seyahat edilmemesi yönündeki uyarısını yineledi.

Büyükelçiliğin yayımladığı güvenlik uyarısında, "15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil'e düzenlediği İHA saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından yerel medyayı takip etmeleri ve yerel makamların talimatlarına uymaları istendi.

Seyahat güvenliğine ilişkin uyarıda ise ülkedeki hava sahasının herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve uçuşların askıya alınabileceği belirtilerek, yolcuların Erbil, Bağdat, Basra ve Süleymaniye havalimanlarına gitmeden önce havayolu şirketlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Büyükelçilik ayrıca, Irak için geçerli olan 4. seviye seyahat uyarısını hatırlatarak, "Terör, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, iç karışıklıklar ve ABD hükümetinin vatandaşlarına acil yardım sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a hiçbir nedenle seyahat etmeyin." çağrısını yineledi.

Açıklamada, bazı personel için zorunlu tahliye kararı uygulanmasına rağmen ABD'nin Irak'taki diplomatik misyonunun faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

ABD vatandaşlarının randevu ve konsolosluk hizmetleri için Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu'na e-posta yoluyla ulaşabilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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