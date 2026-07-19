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ABD'nin Amman Büyükelçiliğinden vatandaşlarına, Akabe'deki havaalanı ve limana gitmemeleri çağrısı

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ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün'ün Akabe kentindeki havaalanı ve limanın tahliye edildiğini duyurarak vatandaşlarını uyardı. Ürdün ise tahliye haberlerini yalanladı ve böyle bir karar alınmadığını açıkladı.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün'ün Akabe Havaalanı ile aynı kentteki limanının "tahliye edildiğini" aktararak, vatandaşlarına bu bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Büyükelçiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ürdün makamlarının "belirli ve ciddi bir tehdit" nedeniyle ülkenin Akabe kentindeki havaalanını ve limanı tahliye ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarına havaalanına veya limana seyahat etmekten kesinlikle kaçınmaları; Ürdün makamlarının güvenlik talimatlarına uymaları tavsiye edildi.

Ürdün, tahliye açıklamasını yalanladı

Ürdün ise ABD'nin Amman Büyükelçiliğinin Akabe kentindeki havaalanı ile limanın tahliye edildiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Ürdün devlet televizyonunun yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde Akabe Havaalanı ve limanının tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Devlet televizyonu ayrıca Ürdün İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni'nin açıklamasına da yer verdi.

Mumeni, "ilgili makamların Akabe Havaalanı veya limanın tahliye edilmesine yönelik herhangi bir karar almadığını, yetkili kurumlara muhtemel bir tehdide ilişkin herhangi bir bildirim ulaşmadığını" belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) dün yapılan açıklamada, 17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin, "Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada" 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.

Ardından ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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