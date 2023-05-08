ABD'den 14 Mayıs seçimleri yorumu Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türk halkının 14 Mayıs'ta seçtiği her hükümet ile çalışmaya devam edeceklerini ve seçimin sonuçlarının Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde herhangi bir etki yapmayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türk halkının 14 Mayıs'ta seçtiği her hükümet ile çalışmaya devam edeceklerini ve seçimin sonuçlarının Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde herhangi bir etki yapmayacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında, 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlarının ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilere etki edip etmeyeceği sorusuna Patel, "Hayır, etki etmeyecektir." yanıtını verdi.

Patel, "Türk halkı tarafından seçilen her hükümetle birlikte çalışmaya ve bu ilişkileri derinleştirmeye, işbirliği ve ortak öncelikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, NATO için önemli bir müttefik ve ABD için önemli olan birçok konuda önemli bir rol oynadığını söyleyen Patel, "Sadece Karadeniz Tahıl Girişimini hayata geçirme konusunda Türkiye'nin liderlik etmesi ve toplantılar düzenleme rolüne işaret etmek istiyorum. Onların liderliği ve toplantı düzenleme rolü sayesinde Rusya'nın tahılı silah haline getirmesini engelleyen bir mekanizma oluştu." ifadelerini kullandı.

Vedany, ABD'nin seçimlerde taraf tutmadığını savunarak, "Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmek." dedi.