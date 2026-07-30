Haberler

ABD'deki yeni anket, seçmenin Trump'a desteğinin yüzde 32'ye düştüğünü gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yeni yapılan anket, genel seçmenin Başkan Donald Trump'a desteğinin yüzde 32'ye gerilediğini ortaya koydu.

ABD'de yeni yapılan anket, genel seçmenin Başkan Donald Trump'a desteğinin yüzde 32'ye gerilediğini ortaya koydu.

Quinnipiac Üniversitesinin son anketinde, genel seçmen kitlesi içinde Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulanların oranı yüzde 32'ye düşerken, Cumhuriyetçi seçmenin Başkan'a desteği de yüzde 76'ya geriledi.

Ankete katılanların çoğu, enerji maliyetlerini artıran ve 18 ABD askerinin ölümüne yol açan ABD-İran çatışmalarının devam etmesinden duydukları "memnuniyetsizliği" vurguladı.

Katılımcıların yüzde 54'ü, ABD'nin İran'la yaptığı savaşı "kazanamadığı", yüzde 36'lık bir kesim ise "kazandığı" görüşünü ifade etti.

Savaş konusunda görüş bildirenlerin yüzde 66'sı, çatışmaların "sağladığı faydaya değmediğini" söyledi.

Ayrıca ankette, Trump'ın göçmen politikasını doğru bulmayanların oranı yüzde 57 olurken, ekonomi ve dış politika konularında da bu oranın yüzde 62'ye çıktığı görüldü.

Üniversitenin 24 Haziran'da yaptığı ankette Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 85'i, Trump'ın başkanlık görevini yürütme biçimini desteklemişti.

ABD televizyon kanalı CNN'in yakın zamanda yaptığı ankette ise Trump'ın ikinci dönem başkanlık görevindeki performansından memnun olan genel seçmen oranı yüzde 34 civarında kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı sonrası serbest bırakılan Mesut Can Tomay'dan ilk açıklama

Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Ünlü oyuncu helallik istedi
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor

Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar

Ünlü şefin ölümüne dair kahreden detaylar: Hayali yarım kaldı

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama

Özgür Özel'in bu görüntülerine açıklama geldi
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor