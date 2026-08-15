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ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

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Virginia State Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, bir kişinin durumu kritik. Saldırıya birden fazla şüphelinin karıştığı belirtilirken, kampüste güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma sürüyor.

ABD'deki Virginia State Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

???????Chesterfield County polisinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından olay yerine gelen ekipler, saldırıda 5 kişinin yaralandığını tespit etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu, diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Virginia State Üniversitesi yönetiminden yapılan açıklamada da saldırıya birden fazla şüphelinin karıştığı, güvenlik önlemleri kapsamında kampüse giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Üniversite yönetimi ile Chesterfield County polisinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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