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ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

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ABD'de 64 kişi bulunan yolcu uçağı ve 3 personelin olduğu askeri helikopter çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Korkunç kazada kurtulan olmadığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili yaptığı açıklamada havalimanındaki kuleyi suçlamıştı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü.

KURTULAN OLMADI

ABD polisi, düşen uçak ve helikopterde bulunanlardan kurtulan olmadığını duyurdu.

ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı

UÇAĞIN KARA KUTUSU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan nehirde yapılan aramalarda uçağın iki kara kutusunun da tespit edildiği bildirildi.

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

TERÖR SALDIRISINA DAİR KANIT YOK

FBI yetkilileri kazanın ardından herhangi bir suç veya terörizm kanıtının olmadığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmayı Federal Havacılık İdaresi ile birlikte Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun yürüttüğü de öğrenildi.

ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Elektronik sisteme sahip her araca siber saldırı düzenlenebilir, aracın kontrolü ele geçirilebilir... Helikopteri kullananlar aklını kaçırıp önünde ki uçağa dalmadıysa bunun başka bir açıklaması olamaz. Dünya bir çok olaya gebedir...

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

Allah rahmetiyle muamele eylesin çok insan, çok acı

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