ABD'de yargıç, Trump politikalarını öne çıkaran kamu kaynaklı reklamları durdurdu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen reklamların "yasa dışı" olabileceği gerekçesiyle yayından kaldırılmasına hükmetti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, New York Bölge Yargıcı Jennifer Rochon, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimi öncesinde Başkan Trump'ın seçim kampanyasını ilgilendiren bir adım attı.

Rochon, hükümet kaynaklarıyla finanse edilen ve Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı reklamların "yasa dışı" olabileceği gerekçesiyle yayından kaldırılmasına karar verdi.

Ayrıca Yargıç Rochon, hükümetin, söz konusu reklamların yayımlanması veya dağıtılması için tahsis edilen bütün rezervasyonları ve diğer düzenlemeleri iptal etmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ı ve yönetiminin politikalarını öne çıkaran reklamların eylül ayında yayımlanmaya başladığı ve federal kaynaklarla finanse edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA