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ABD'de yargıç, CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray giriş yasağını kaldırdı

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ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico'nun ihtiyati tedbir talebini kabul ederek Beyaz Saray giriş yasağını dava sonuçlanana kadar kaldırdı. Kararla 18 Eylül'de daimi basın kartları iptal edilen muhabirlerin erişimlerinin dava bitene kadar sürmesi öngörülüyor.

ABD'de bölge yargıcı, Beyaz Saray'a girişi yasaklanan CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin konuyla ilgili dava sonuçlanana kadar giriş engelini kaldırdı.

NBC News'ün haberine göre, söz konusu basın kuruluşlarının ihtiyati tedbir talebi mahkemede görüşüldü.

ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, basın kuruluşlarının talebini kabul etti.

Kelly'nin kararında, ABD yönetiminin, CNN, MS NOW??????? ve Politico çalışanlarının Beyaz Saray'a sürekli giriş sağlayan basın kartlarının iptaline ilişkin 18 Eylül tarihli kararını uygulamaması gerektiği belirtilerek bu muhabirlerin erişimlerini dava sonuçlanana kadar sürdürecekleri ifade edildi.

Kararda, "Başkan Trump'ın davacıların daimi giriş kartlarını iptal etmesi, makul bir muhabiri veya haber kuruluşunu, kendisinin itiraz ettiği haberleri yayımlamaktan caydırabilecek nitelikte olabilir. Davacıların daimi giriş kartlarının iptali, işlerini nasıl yapıp yapamayacakları ve ne ölçüde yapabilecekleri açısından büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Basın kuruluşlarına Beyaz Saray'a giriş yasağı

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

ABD'de federal yargıç 24 Eylül'de CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimleri için gerekli akreditasyonlarının 8 Ekim'e kadar iadesine hükmetmişti.

Ancak Politico karara rağmen, bir muhabirinin Beyaz Saray'a girişine izin verilmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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