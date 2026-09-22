ABD'de yanlışlıkla kesilen fiber kablo New York çevresinde yüzlerce uçuşu durdurdu

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ABD'de inşaat çalışmaları sırasında hava trafik kontrol sisteminde kullanılan fiber kablonun yanlışlıkla kesilmesi sonucu New York ve çevresindeki havalimanlarındaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Duffy, New Jersey'de inşaat çalışmaları sırasında fiber hattın yanlışlıkla kesilmesinin telekomünikasyon sistemlerinde kesintiye neden olduğunu, bunun üzerine ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ülkenin kuzeydoğusundaki bazı havalimanlarında yüzlerce uçuşu geçici olarak durdurduğunu kaydetti.

Söz konusu olayın eskiyen altyapının modernize edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Duffy, gelecekte yaşanabilecek benzer aksaklıkların önlenmesi için ilave finansmana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Duffy, daha sonra yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmaların ardından kablonun onarıldığını ve havalimanlarının normal operasyonlarına dönmeye başladığını ancak gecikmelerin bir süre daha devam edebileceğini bildirdi.

FAA'dan yapılan açıklamada da yolculara uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri ve havalimanlarına ilişkin anlık gelişmeleri takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Kesintiden New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK) ile LaGuardia Uluslararası Havalimanı ve New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı ile Teterboro Havalimanı'nın etkilendiği belirtildi.

Kaynak: AA