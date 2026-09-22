Haberler

ABD'de yanlışlıkla kesilen fiber kablo New York çevresinde yüzlerce uçuşu durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de New Jersey'de inşaat sırasında fiber hattın yanlışlıkla kesilmesi telekomünikasyon kesintisine yol açtı; FAA kuzeydoğudaki bazı havalimanlarında yüzlerce uçuşu geçici durdurdu. Kablo onarıldı ve havalimanları normale dönmeye başladı ancak gecikmeler sürebilir.

ABD'de inşaat çalışmaları sırasında hava trafik kontrol sisteminde kullanılan fiber kablonun yanlışlıkla kesilmesi sonucu New York ve çevresindeki havalimanlarındaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Duffy, New Jersey'de inşaat çalışmaları sırasında fiber hattın yanlışlıkla kesilmesinin telekomünikasyon sistemlerinde kesintiye neden olduğunu, bunun üzerine ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ülkenin kuzeydoğusundaki bazı havalimanlarında yüzlerce uçuşu geçici olarak durdurduğunu kaydetti.

Söz konusu olayın eskiyen altyapının modernize edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Duffy, gelecekte yaşanabilecek benzer aksaklıkların önlenmesi için ilave finansmana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Duffy, daha sonra yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmaların ardından kablonun onarıldığını ve havalimanlarının normal operasyonlarına dönmeye başladığını ancak gecikmelerin bir süre daha devam edebileceğini bildirdi.

FAA'dan yapılan açıklamada da yolculara uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri ve havalimanlarına ilişkin anlık gelişmeleri takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Kesintiden New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK) ile LaGuardia Uluslararası Havalimanı ve New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı ile Teterboro Havalimanı'nın etkilendiği belirtildi.

Kaynak: AA
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınmıştı: Ünlü oyuncu hakkında yeni karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

ABD'de konuşan Erdoğan'dan geceye damga vuran Türkiye çağrısı
Kırıkkale'de aranan hükümlü, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla gizli bölmede yakalandı

"Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız

Servetiyle Ronaldo'yu bile dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz
Atletico Madrid'den Mourinho'ya göndermeli paylaşım

Kendi kendini bitirdi! Mourinho ile resmen alay ettiler
Milli futbolcuların tarzına tepki yağdı: Kaç yaşında adamlarsınız

Ne bu hal beyler? Tepkiler çığ gibi

Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı

G.Saray'da bir sakatlık daha! Milli takım kadrosundan apar topar çıktı