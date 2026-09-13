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ABD'de yaklaşık 39 milyon kişi sel riskine karşı uyarıldı

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ABD'de, Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York eyaletlerinde yaşayan yaklaşık 39 milyon kişiye sel riskine karşı uyarı yapıldı.

ABD'de, Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York eyaletlerinde yaşayan yaklaşık 39 milyon kişiye sel riskine karşı uyarı yapıldı.

NBC News'in haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açabileceği ani sel baskınlarına karşı uyarı yayımladı.

Yaklaşık 39 milyon kişiyi etkileyen uyarı kapsamında Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York eyaletlerinin bazı bölgelerinde sel tehlikesine karşı önlemler artırıldı.

New York Şehri Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamaya göre de kentte, özellikle doğu kesimlerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlara karşı geçici sığınaklar oluşturuldu.

New York'ta bodrum katlarda yaşayan bölge sakinlerine geceyi yüksek kesimlerde geçirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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