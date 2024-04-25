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ABD'de Üniversite Gösterilerinde Polis Müdahalesi

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ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerindeki üniversitelere yayılan Gazze eylemlerine katılan Güney California Üniversitesinde polis, İsrail'i protesto eden öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerindeki üniversitelere yayılan Gazze eylemlerine katılan Güney California Üniversitesinde polis, İsrail'i protesto eden öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Güney California Üniversitesi, gün boyunca Gazze gösterilerine ve polisin öğrencilere müdahalesine sahne oldu.

Gün içinde öğrencilerin kampüsün belli bölgelerine çadır kurmasına izin vermeyen polis, akşam saatlerinde göstericilerin dağılması için uyarılarda bulunmaya başladı.

Los Angeles polisinin de katılmasıyla sayıları artan polisler, akşam saatlerinde halen gösterilerine devam eden bir grup öğrenciyi gözaltına aldı.

Akşam saatlerinde polis, üniversitenin ana kampüsünü halkın kullanımına kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öğle saatlerinde göstericilerin yoğun olduğu bir bölümde bazı öğrenciler çadır kurmak isterken üniversite yönetimi buna izin vermemiş, daha sonrasında da polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Texas Üniversitesinde arbede

İsrail'in Gazze saldırılarını ve Filistinli sivillere yönelik eylemlerini protesto eden 200 kadar öğrenci, dün öğlen saatlerinde Texas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmış, polis ilk aşamada grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi gözaltına almıştı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşanmıştı.

Polis göstericilere dağılmaları çağrısında bulunurken öğrenciler üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam etmiş, daha sonra polis bir kez daha bazı göstericileri gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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